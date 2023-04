Nella notte dei miracoli c’è spazio anche per una primissima volta: Italiano scopre la difesa a tre

Di Italiano si diceva che fosse un allenatore rigido, quasi fondamentalista per tanti aspetti, e tra le migliorie da riconoscere al tecnico c’è proprio un’acquisita flessibilità che ha aiutato sia lui che la Fiorentina. Un po’ come ieri, scrive La Nazione, quando col finale arrembante interista, l’allenatore viola ha lanciato una novità mai vista: la difesa a tre, con Igor, Milenkovic e Ranieri, in una gara in cui sono stati usati tutti e quattro i centrali. D’altronde Inzaghi aveva optato per i tre centravanti e serviva una bella muraglia per reggere l’onda d’urto nerazzurra. Un 3-5-2 insolito che ha suggellato la “Notte dei miracoli” di San Siro.