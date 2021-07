“Nella trattativa per Lirola la Fiorentina è avida. Il giocatore ha ripetuto ai dirigenti viola di voler tornare assolutamente a Marsiglia”

Attraverso il suo profilo Twitter il giornalista di RMC Sport Mohamed Bouhafsi ha aggiornato sulla situazione Lirola-Marsiglia rispondendo ad alcuni utenti. Queste le sue parole sulla trattativa più calda in casa Fiorentina: “Da quello che ho saputo poco fa le due società non sono ancora d’accordo per il trasferimento di Lirola. La Fiorentina è molto avida e non si sta comportando in modo elegante. Mi ha detto l’entourage del giocatore che lui vuole assolutamente tornare al Marsiglia e lo ha ripetuto ai dirigenti viola. Alla fine tornerà in Francia perché è la sua assoluta volontà. La Fiorentina sta cercando di guadagnare più soldi possibili. Fa parte del gioco”.