Nell’aprile delle Coppe, la Fiorentina può (anzi, deve) puntare all’Europa anche dal campionato. Per arrivare a fine maggio… con un doppio confronto in bianco e nero

L’Europa ritrovata l’anno scorso dopo sei, lunghi anni venne raggiunta proprio nella sfida delle sfide per i tifosi della Fiorentina. Contro la Juventus, al Franchi, che si arrese sotto i colpi di Duncan e Gonzalez. Ma se gli uomini di Allegri, fra cui gli odiatissimi ex Vlahovic e Chiesa, potrebbero già essere l’avversario dei Viola in Coppa Italia, non è detto che stessa sorte non capiti anche in campionato.

Nel mese degli impegni nelle Coppe (il ritorno con la Cremonese e la doppia sfida eliminatoria contro il Lech Poznan), il ritrovato entusiasmo della banda di Italiano potrebbe contagiare anche la rincorsa in campionato. Le recenti vittorie contro Milan e Inter hanno gasato l’ambiente e soprattutto i giocatori, che adesso vedono il settimo posto a sole quattro lunghezze. E se parlare di Europa League pare complicato, nonostante le altalenanti prestazioni dell’Atalanta, il posto in Conference non è certo poi così impossibile da raggiungere.

E andando a studiare gli avversari della Fiorentina in questo mese, non si tratta proprio di sfide insormontabili. Lo Spezia è a caccia di punti tranquillità (più che salvezza), il Monza ha poco altro da chiedere al campionato e la Samp potrebbe non avere più chances quando Biraghi & Co. la troveranno a fine aprile. L’unico big match si giocherà contro Gasperini, che dovrà però tornare nel suo ‘amato’ Franchi per consolidare la maratona europea di una Dea che sta arrancando e non poco.

Dall’altra parte, la Juventus avrà da preparare il ritorno di Coppa Italia a San Siro e in più si troverà davanti, per ben due volte, uno Sporting Lisbona con ambizioni di conquista dell’Europa League. Le insidie potrebbero arrivare più da dietro, anche se risulta difficile pensare che Bologna, Udinese o Torino possano mantenere questo passo. Ecco che allora racimolare il più possibile punti in campionato potrebbe spalancare un’altra via d’accesso alle stelle. Con la concreta possibilità di ritrovarsi, verso fine maggio, a contendere una Coppa e anche un posto in Europa contro i rivali di sempre.