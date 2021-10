Nervosismo Fiorentina: Scatta il battibecco Bonaventura-Sottil

Notte da dimenticare per la Fiorentina che alla prima con Dusan Vlahovic separato in casa, incassa la seconda sconfitta consecutiva (la quarta da inizio campionato) dopo quella interna col Napoli e scivola all’ottavo posto. Non solo.

Come sottolinea Tuttosport in edicola stamani, chiude pure in dieci per l’espulsione nella ripresa di Sottil che, secondo quanto riportato dal giornale sportivo, è stato pure protagonista di un battibecco con Bonaventura.

Una Fiorentina dunque brutta, nervosa, mai davvero pericolosa se non nell’affannoso finale e che dietro balla e davanti non punge. Un vistoso passo indietro.