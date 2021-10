Nessun dubbio su Vlahovic: Italiano ha le idee chiare

Negli ultimi giorni il caso Dusan Vlahovic è stato l’argomento principale in casa Fiorentina. Il serbo non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2023 ed è destinato ad andarsene nei prossimi mesi. Se succederà nel mercato invernale o in quello estivo, è tutto da valutare. Qualche tifoso ha addirittura chiesto che il classe 2000 venga spedito in tribuna fino all’addio: un’eventualità che Vincenzo Italiano non vuole assolutamente prendere in considerazione.

Per il tecnico della Fiorentina, Vlahovic è uno dei pochi insostituibili presenti in rosa, vista anche la mancanza di alternative reali. Il serbo continuerà ad essere l’attaccante titolare della Viola, nella speranza che il pubblico non gli riservi dei copiosi fischi come accaduto in passato a chi si è comportato come lui. A rimetterci, oltre allo stesso serbo, sarebbe proprio la Fiorentina di Italiano che tanto bene ha fatto in questo avvio di stagione.