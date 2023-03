Nessun dubbio sul contatto tra Tomori e Ikone, ma manca il cartellino giallo per il difensore rossonero. Di Bello prende una cantonata sul pallone allontanato da Cabral

C’è stato tanto materiale per la moviola nella partita tra Fiorentina e Milan arbitrata dal sig. Marco Di Bello. Al 10′ della gara si verifica subito una situazione dubbia: Cabral viene steso da Thiaw sulla linea dell’area di rigore. L’arbitro assegna punizione, senza aspettare neanche il check del VAR, ma dal replay si capisce che la decisione è corretta. Al 29′ Cabral interviene in ritardo su Kalulu nel tentativo di recuperare un pallone in attacco, il direttore di gara ammonisce senza tanti dubbi l’attaccante della Fiorentina. Al 36′ avviene un duro scontro in mezzo al campo tra Biraghi e Messias: Di Bello assegna punizione alla Fiorentina e ammonisce giustamente l’esterno del Milan nonostante le proteste dei rossoneri.

Ad inizio ripresa non c’è invece nessun dubbio sul rigore della Fiorentina, causato da ingenuità di Tomori su Ikone, ma al difensore del Milan non viene mostrato il cartellino giallo. Al 78′ Di Bello rischia di combinarla grossa fischiando un rigore per un tocco di mano in area inesistente di Cabral, che aveva invece allontanato di testa il pallone. Richiamato poi dal VAR il direttore di gara va all’on field review e corregge la decisione, ma la macchia sulla direzione di gara resta.