Nessun giocatore della Fiorentina convocato per l’Europeo U21 con l’Italia. Confermata una sfortunata assenza per i viola

Da poco diramata la lista stilata da Paolo Nicolato, allenatore dell’Italia U21, per l’Europeo di categoria che si svolgerà dal 21 giugno all’8 luglio in Georgia e Romania. Nessun giocatore della Fiorentina convocato, con l’unico Niccolò Pierozzi che ha dovuto lasciare anzitempo il gruppo azzurro per un problema fisico nel pre ritiro. Il laterale toscano, dunque, dopo aver concluso la sua avventura in prestito alla Reggina, farà ritorno subito a Firenze dove lo potrebbe aspettare un’avventura da protagonista in maglia viola. Questa la lista completa dei convocati:

Portieri: Elia Caprile (Bari), Marco Carnesecchi (Cremonese), Stefano Turati (Frosinone)

Difensori: Raoul Bellanova (Inter), Andrea Cambiaso (Bologna), Giorgio Cittadini (Modena), Matteo Lovato (Salernitana), Caleb Okoli (Atalanta), Fabiano Parisi (Empoli), Lorenzo Pirola (Salernitana), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Iyenoma Udogie (Udinese);

Centrocampisti: Edoardo Bove (Roma), Salvatore Esposito (Spezia), Fabio Miretti (Juventus), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Monza), Sandro Tonali (Milan);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Empoli), Matteo Cancellieri (Lazio), Lorenzo Colombo (Lecce), Wilfried Gnonto (Leeds), Pietro Pellegri (Torino).