Nessun obbligo di tessera del tifoso, biglietti in vendita anche fuori dal settore ospiti: la singolare (e rischiosa) scelta della Cremonese per la sfida di Coppa Italia con la Fiorentina. I dettagli

Arrivano informazioni molto rilevanti in vista della vendita dei biglietti per i tifosi della Fiorentina in vista della sfida con la Cremonese di Coppa Italia. Non sarà infatti previsto alcun obbligo di InViola per acquistare il biglietto per la sfida di Coppa Italia.

TicketOne, che gestisce la vendita dei biglietti per la società, venderà metà del settore ospiti (CURVA NORD) tramite il consueto circuito: la vendita di questa parte di biglietti avrà inizio nella giornata di domani, 24 marzo, dalle ore 16. L’altra metà resterà invece a disposizione dei gruppi delle associazioni viola. Non tutti coloro che hanno fatto richiesta perciò avranno la possibilità di avere il biglietto.

Esaurito il settore ospiti, ci sarà la possibilità per i tifosi viola di acquistare i biglietti anche negli altri settori, senza alcun tipo di blocco o ostacolo, una volta terminata la fase di prelazione degli abbonati della Cremonese. Una scelta che desta molte perplessità e che potrebbe portare anche a spiacevoli conseguenze tra tifosi.