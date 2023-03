Nessun pregiudizio, ma le alternative esistono e meritano spazio. Biraghi nella Fiorentina può starci benissimo, anche senza quell’aura di intoccabilità

L’eurogol di Biraghi contro il Verona ha fatto discutere in tutti i sensi. Tra questi l’esultanza del capitano della Fiorentina, che inizialmente sembrava rivolta ai tifosi viola e che invece pare fosse destinata a quelli del Verona che avevano fischiato la squadra dopo l’esultanza (fraintesa) di Cabral, Dodò e Igor. Al netto dell’episodio in questione, tuttavia, è cosa risaputa che Biraghi non goda della stima di una parte della tifoseria. Un aspetto che andrebbe analizzato con cura, onde evitare che si trasformi in un pregiudizio senza fondamento.

Cos’è che ai tifosi viola non piace di Cristiano Biraghi? Andando a prendere in esame le prestazioni del capitano, è evidente che non ci troviamo di fronte a un fenomeno del suo ruolo. Bensì un onesto esterno, che commette degli errori ma che possiede anche dei colpi interessanti e un sinistro oggettivamente educato soprattutto da fermo. Ciò che fa storcere il naso, forse, è semmai l’aura di intoccabilità che spesso e volentieri sembra avvolgerlo.

Biraghi è uno dei calciatori più presenti nella rosa della Fiorentina e poi, quando si trova in campo, automaticamente tutti i calci piazzati diventano di sua competenza nonostante la presenza di altri giocatori che sarebbero senz’altro in grado di batterli. Un fattore determinante diventa allora il confronto, su tutti quello con Terzic che quando ha giocato al suo posto non ha per niente sfigurato e si è anzi dimostrato anche più ispirato su alcuni fronti.

La verità è che Cristiano Biraghi in questa Fiorentina può starci benissimo, e se indossa la fascia di capitano significa che lo spogliatoio lo riconosce come tale e che possiede la giusta leadership per farlo. Quanto all’aspetto tecnico i difetti sono tanti così come d’altronde quelli di molti altri membri della rosa, e per questo sostenere che Biraghi non debba più giocare è un qualcosa di oggettivamente esagerato. Diverso e logico, invece, è ammettere la Fiorentina possiede delle alternative valide al suo capitano che meritano di avere più spazio. E Italiano, viste le scelte delle ultime partite, forse e n’è finalmente accorto.