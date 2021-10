Nessun rinnovo in vista per Bonaventura, ma il matrimonio con la Fiorentina continuerà: ecco perché

Non c’è alcuna trattativa al momento tra la Fiorentina e Giacomo Bonaventura per il rinnovo del contratto del centrocampista viola. Nel suo biennale però è presente un’opzione legata alle presenze per prolungare il contratto di un altro anno che scatterà a breve.

Un prolungamento dunque automatico che esclude una trattativa per il rinnovo in questo momento. La eterna giovinezza del giocatore però potrebbe far presto riprendere i contatti tra le parti per il nuovo rinnovo. Quello che è certo è che Bonaventura sarà viola fino al 2023. A riportarlo è tuttomercatoweb.com