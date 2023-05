Nessun treno charter a disposizione dei tifosi della Fiorentina per Roma… mentre quelli dell’Inter trovano un modo per viaggiare in Frecciarossa. I dettagli

Per i tifosi della Fiorentina, non sarà disponibile nessun treno charter per la finale di Coppa Italia a Roma. Il presidente dell’Associazione Solo Viola si è espressamente lamentato della situazione, che non lascia molte alternative se non lo spostamento in auto. D’altro canto, in un modo particolare, i tifosi dell’Inter sono riusciti a trovare un modo per organizzare la trasferta in Frecciarossa.

Come riportato dal comunicato, il treno speciale dedicato ai tifosi nerazzurri è organizzato da CCIC e da Gattinoni, azienda di viaggi e business travel che da tempo è Official Supplier dell’Inter. Il costo di un singolo biglietto per andata e ritorno è di 135 € a testa, con possibilità di partenza da Milano o Bologna.

Di seguito, il comunicato: