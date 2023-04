Nessuna sentenza in serata: slitta a domani la decisione sul ricorso della Juventus. In ballo i 15 punti di penalizzazione

Se cambierà qualcosa in classifica, lo scopriremo a brevissimo… ma non oggi. Era inizialmente attesa in serata la decisione ufficiale per quanto riguarda il ricorso della Juventus contro i 15 punti di penalizzazione inflitti per il caso plusvalenze.

Secondo quanto riportato poco fa da Sky Sport, la presidente del Collegio di Garanzia dello Sport ha lasciato il palazzo del CONI a Roma. Slitta, dunque, a domani la decisione dei giudici. Il Collegio ha concluso la sua camera di consiglio odierna, aggiornando a domani la riunione per decidere; ha inoltre cinque giorni per il dispositivo.