Primavera, Fiorentina-Como 0-0: Via alla sfida! Segui la DIRETTA testuale su Fiorentinanews.com!

Fiorentina-Como 0-0

FIORENTINA (3-4-2-1): Fei; Corduneanu, Turnone, Melani; Martini, Cianciulli, S. Beldenti, Ademi; Forte, Croci; Campaniello.



A disp: Magalotti, Boskovic, Atzeni, Angeloni, Jallow, Bracchi, Pietropaolo, Bonanno, Chiti, Perrotti, Colaciuri.

All.: Aurelio Andreazzoli.

La 10a giornata del Campionato Primavera 1 ha in Fiorentina-Como una delle partite in programma oggi. Viola in grande salute, reduci da 3 successi in campionato e 2 in Youth League. Dall'altra parte, una formazione lariana di certo da non sottovalutare. Appuntamento alle ore 15.00, al Rocco B. Commisso Viola Park.

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