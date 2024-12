Fiorentina-Cagliari, segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com

Per non perdervi nessun momento saliente della diretta cliccate su F5 o aggiornate la pagina se utilizzate un dispositivo portatile.

Fiorentina-Cagliari

Fiorentina che insegue l'ottava vittoria consecutiva in campionato, record che manca dal 1960, dopo la bruciante eliminazione dalla Coppa Italia di mercoledì. Palladino sembra voler riproporre gli 11 titolari: più spazio anche per Gudmundsson, che sta mettendo minuti nelle gambe e si ritaglierà sempre più minuti fino alla riacquisita titolarità. Con ogni probabilità, a sostituire Bove ci sarà Sottil. Cagliari che viene da tre risultati utili consecutivi: la squadra di Nicola vorrà fare bella figura al Franchi, ogni punto è d'oro in ottica salvezza.

Fischio d’inizio alle ore 12:30, l’arbitro sarà il sig. Marco Piccinini della sezione di Forlì. Fiorentinanews.com offrirà come di consueto la diretta testuale dell’incontro, con spazio alle parole dei protagonisti nel pre e post gara. Per seguire la diretta e non perdervi neanche un'emozione della partita, cliccate il tasto F5 del pc o aggiornate costantemente la pagina se siete su dispositivo portatile.