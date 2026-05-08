Di Francesco: "La salvezza è un pensiero costante. Alla Cremonese non ci penso, vogliamo poter pensare solo a noi"

Occhi sulla corsa salvezza, con la Fiorentina che è a un passo dal tagliare il traguardo: basterebbe un punto contro il Genoa. Restano, dunque, Lecce e Cremonese con i giallorossi a +4 sui lombardi. Il tecnico Eusebio Di Francesco ne parla in conferenza stampa.

“Salvezza pensiero costante”

“La salvezza ormai è un pensiero costante, inutile negarlo. Cremonese? Non penso se giochiamo prima o dopo di loro. Sono concentrato soltanto sulla partita contro la Juve. Abbiamo bisogno di fare gol e per riuscirci dobbiamo restare focalizzati su noi stessi”.

“Cremonese? Non ci penso, voglio…”

“Con la Juve vogliamo fare una prestazione non di livello, ma di altissimo livello. E partendo da questo possiamo pensare di fare qualcosa di sorprendente. È importante creare il maggior numero possibile di opportunità per arrivare alla scelta finale. Abbiamo lavorato molto durante la settimana, ma adesso dobbiamo trasformare le parole in fatti. La partita più importante è quella di domani, devo schierare la formazione migliore che possa far male all’avversario”.