Pierozzi e Mina: Tempi lunghi per loro

In una Fiorentina in cui Dodô dovrà stare fuori per diversi mesi, così come Gaetano Castrovilli, ci sono altri due giocatori che continuano a lavorare sempre a parte: Niccolò Pierozzi e Yerry Mina.

La Gazzetta dello Sport di oggi, scrive genericamente per loro sono previsti tempi lunghi di recupero.

Un peccato, perché i viola dietro sono un po' in difficoltà a livello numerico, anche se Michel Kayode a destra, Luca Ranieri e Lucas Martinez Quarta al centro si stanno ben disimpegnando.