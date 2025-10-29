​​

Inter-Fiorentina 3-0, tris di Calhanoglu su calcio di rigore. Segui la DIRETTA testuale su Fiorentinanews.com

Redazione /

Redazione /

Inter-Fiorentina 3-0 (66', 87' rig. Calhanoglu, 69' Sucic)

Fiorentina: (3-5-2): De Gea;, Comuzzo, Viti, Pablo Marì; Dodô, Sohm (62' Fagioli), Mandragora, Ndour, Gosens; Gudmundsson (62' Fazzini), Kean.

 

  • 92'
    Ancora Inter all'attacco, con Dimarco che calcia in area mandando alto il pallone.

  • 90'
    Assegnanti 4 minuti di recupero.

  • 90'
    Doppio cambio nell'Inter: escono Lautaro Martinez e Bastoni, vanno in campo Luis Henrique e Frattesi.

  • 88'
    Tris dell'Inter

    Gol dell'Inter: Calhanoglu dal dischetto non sbaglia e segna il 3-0.

  • 86'
    Espulso Viti e calcio di rigore per l'Inter!

    Calcio di rigore per l'Inter! Bonny va in area e Viti, ammonito in precedenza, commette fallo su di lui prendendosi il cartellino rosso, lasciando i suoi in dieci e causando il calcio di rigore.

  • 84'
    Altro cambio per l'Inter: esce Barella, va in campo Zielinski.

  • 81'
    Occasione per Kean che va al tiro senza però tanta potenza, para e fa suo il pallone Sommer.

  • 78'
    Problematica fisica per Gosens, che non può proseguire: esce e va in campo Fortini.

  • 77'
    Cambi nell'Inter: escono Pio Esposito e Dumfries, vanno in campo Bonny e Carlos Augusto.

  • 74'
    Cambio nella Fiorentina: esce Mandragora, tocca a Dzeko.

  • 72'
    Ci prova Kean lanciato verso l'area, lo contiene Bisseck.

  • 69'
    Secondo gol dell'Inter

    Raddoppio nei nerazzurri: uno-due di Sucic con Lautaro Martinez, il centrocampista dell'Inter salta la difesa viola, mette a sedere Comuzzo e sigla il suo primo gol in Serie A. Primo gol per lui in Serie A.

  • 66'
    Gol dell'Inter

    Gol dell'Inter: Barella serve Calhanoglu che si sposta il pallone saltando Fazzini e calcia sul secondo palo per l'1-0 dei nerazzurri.

  • 63'
    Ammonito Pio Esposito per una trattenuta su Fazzini.

  • 62'
    Doppio cambio nella Fiorentina: escono Gudmundsson e Sohm, vanno in campo Fazzini e Fagioli.

  • 60'
    Kean lanciato in area nerazzurra va alla conclusione, lo vanno a chiudere in due.

  • 57'
    Ancora DE GEA!

    Conclusione in girata di Bisseck indirizzata in porta, altra grande parata di De Gea che ci arriva con la mano!

  • 56'
    Paratona di De Gea!

    Dumfries in area calcia diretto in porta, para De Gea!

  • 54'
    Trattenuta di Comuzzo su Pio Esposito in area: dopo una revisione al VAR il gioco viene fatto proseguire.

  • 50'
    Spizzata di Pio Esposito per Lautaro Martinez che viene bloccato da Comuzzo, poi calcia Dimarco verso la porta con il pallone che viene deviato fuori.

  • 50'
    Va al tiro in area Dumfries, Gosens devia il pallone che non esce nemmeno dal campo.

  • 48'
    Viti ferma un contropiede dell'Inter andando a commettere fallo su Barella e viene ammonito.

  • 46'
    Cambio di gioco di Di Marco dopo essere stato servito benissimo da Sucic, sponda di Dumfries per il tiro di Barella murato da Pablo Marì.

  • 46'
    Il secondo tempo inizia senza cambi per le due squadre.

  • 46'
    Il primo tempo si chiude per 0-0 tra Inter e Fiorentina.

  • 46'
    Azione della Fiorentina che culmina con Kean che cerca il tiro ma calcia debole su Sommer, poi l'Inter va in contropiede ma non va alla conclusione.

  • 45'
    Ci sarà un minuto di recupero.

  • 42'
    Gosens cerca in area Kean, chiude Bisseck sull'attaccante viola.

  • 39'
    Azione d'attacco dell'Inter, Barella sbaglia però la scelta per il passaggio in area e il pallone finisce a lato.

  • 34'
    Parata di De Gea!

    Dimarco si presenta in area e con la punta del piede calcia in porta, para con il piede De Gea!

  • 34'
    Grande giocata di Sohm sulla destra, che prova il lancio per avviare il contropiede viola, ma sbaglia a calibrarlo.

  • 32'
    Inter che continua a fare il suo gioco, la Fiorentina argina per adesso le scorribande nerazzurre soprattutto sulle fasce.

  • 29'
    Rischia ancora Comuzzo, stavolta agganciandosi con Pio Esposito in area.

  • 27'
    Che errore di Comuzzo!

    Sbaglia Comuzzo ad impostare, pallone a Bastoni che va in area e calcia, para De Gea.

  • 26'
    Inter all'attaccon Pio Esposito che si sposta sulla sinistra, lo chiudono bene in due Pablo Marì e Viti.

  • 23'
    Fiorentina che ora prova a giocare, nonostante l'Inter stia lasciando scorrere ben pochi palloni.

  • 20'
    Calcio d'angolo per la Fiorentina, l'azione finisce con uno scontro di gioco tra Kean e Bastoni.

  • 17'
    Lancio per Ndour che prova a servire Kean al centro, chiude sul centrocampista viola Bisseck.

  • 14'
    Rischia Gudmundsson andando a commettere un fallo su Lautaro Martinez senza prendere il pallone.

  • 11'
    Attacca soltanto l'Inter. Calcio d'angolo sul quale va Lautaro Martinez di testa, pallone che va oltre la traversa.

  • 7'
    Conclusione di Barella, pallone che esce sul primo palo.

  • 6'
    Ci prova Lautaro Martinez, conclusione alta.

  • 3'
    Inter che attacca muovendo il pallone con pazienza, la Fiorentina per adesso resta compatta. 

  • 1'
    Inizia la gara! Forza viola!

