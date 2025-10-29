La Fiorentina sparisce dal campo nel secondo tempo contro l'Inter e cola a picco incassando tre sberle dai nerazzurri
Inter-Fiorentina 3-0 (66', 87' rig. Calhanoglu, 69' Sucic)
Fiorentina: (3-5-2): De Gea;, Comuzzo, Viti, Pablo Marì; Dodô, Sohm (62' Fagioli), Mandragora (74' Dzeko), Ndour, Gosens (78' Gosens); Gudmundsson (62' Fazzini), Kean.
-
94'
Finisce qua: l'Inter si scatena nel secondo tempo e vince 3-0 contro una Fiorentina che ha retto bene soltanto nella prima frazione per poi crollare nella ripresa.
-
92'
Ancora Inter all'attacco, con Dimarco che calcia in area mandando alto il pallone.
-
90'
Assegnanti 4 minuti di recupero.
-
90'
Doppio cambio nell'Inter: escono Lautaro Martinez e Bastoni, vanno in campo Luis Henrique e Frattesi.
-
88'
Tris dell'Inter
Gol dell'Inter: Calhanoglu dal dischetto non sbaglia e segna il 3-0.
-
86'
Espulso Viti e calcio di rigore per l'Inter!
Calcio di rigore per l'Inter! Bonny va in area e Viti, ammonito in precedenza, commette fallo su di lui prendendosi il cartellino rosso, lasciando i suoi in dieci e causando il calcio di rigore.
-
84'
Altro cambio per l'Inter: esce Barella, va in campo Zielinski.
-
81'
Occasione per Kean che va al tiro senza però tanta potenza, para e fa suo il pallone Sommer.
-
78'
Problematica fisica per Gosens, che non può proseguire: esce e va in campo Fortini.
-
77'
Cambi nell'Inter: escono Pio Esposito e Dumfries, vanno in campo Bonny e Carlos Augusto.
-
74'
Cambio nella Fiorentina: esce Mandragora, tocca a Dzeko.
-
72'
Ci prova Kean lanciato verso l'area, lo contiene Bisseck.
-
69'
Secondo gol dell'Inter
Raddoppio nei nerazzurri: Lautaro Martinez serve Sucic in area, il centrocampista dell'Inter salta la difesa viola, mette a sedere Comuzzo e sigla il suo primo gol in Serie A. Primo gol per lui in Serie A.
-
66'
Gol dell'Inter
Gol dell'Inter: Barella serve Calhanoglu che si sposta il pallone saltando Fazzini e calcia da lontano sul secondo palo per l'1-0 dei nerazzurri.
-
63'
Ammonito Pio Esposito per una trattenuta su Fazzini.
-
62'
Doppio cambio nella Fiorentina: escono Gudmundsson e Sohm, vanno in campo Fazzini e Fagioli.
-
60'
Kean lanciato in area nerazzurra va alla conclusione, lo vanno a chiudere in due.
-
57'
Ancora DE GEA!
Conclusione in girata di Bisseck indirizzata in porta, altra grande parata di De Gea che ci arriva con la mano!
-
56'
Paratona di De Gea!
Dumfries in area calcia diretto in porta, para De Gea!
-
54'
Trattenuta di Comuzzo su Pio Esposito in area: dopo una revisione al VAR il gioco viene fatto proseguire.
-
50'
Spizzata di Pio Esposito per Lautaro Martinez che viene bloccato da Comuzzo, poi calcia Dimarco verso la porta con il pallone che viene deviato fuori.
-
50'
Va al tiro in area Dumfries, Gosens devia il pallone che non esce nemmeno dal campo.
-
48'
Viti ferma un contropiede dell'Inter andando a commettere fallo su Barella e viene ammonito.
-
46'
Cambio di gioco di Di Marco dopo essere stato servito benissimo da Sucic, sponda di Dumfries per il tiro di Barella murato da Pablo Marì.
-
46'
Il secondo tempo inizia senza cambi per le due squadre.
-
46'
Il primo tempo si chiude per 0-0 tra Inter e Fiorentina.
-
46'
Azione della Fiorentina che culmina con Kean che cerca il tiro ma calcia debole su Sommer, poi l'Inter va in contropiede ma non va alla conclusione.
-
45'
Ci sarà un minuto di recupero.
-
42'
Gosens cerca in area Kean, chiude Bisseck sull'attaccante viola.
-
39'
Azione d'attacco dell'Inter, Barella sbaglia però la scelta per il passaggio in area e il pallone finisce a lato.
-
34'
Parata di De Gea!
Dimarco si presenta in area e con la punta del piede calcia in porta, para con il piede De Gea!
-
34'
Grande giocata di Sohm sulla destra, che prova il lancio per avviare il contropiede viola, ma sbaglia a calibrarlo.
-
32'
Inter che continua a fare il suo gioco, la Fiorentina argina per adesso le scorribande nerazzurre soprattutto sulle fasce.
-
29'
Rischia ancora Comuzzo, stavolta agganciandosi con Pio Esposito in area.
-
27'
Che errore di Comuzzo!
Sbaglia Comuzzo ad impostare, pallone a Bastoni che va in area e calcia, para De Gea.
-
26'
Inter all'attaccon Pio Esposito che si sposta sulla sinistra, lo chiudono bene in due Pablo Marì e Viti.
-
23'
Fiorentina che ora prova a giocare, nonostante l'Inter stia lasciando scorrere ben pochi palloni.
-
20'
Calcio d'angolo per la Fiorentina, l'azione finisce con uno scontro di gioco tra Kean e Bastoni.
-
17'
Lancio per Ndour che prova a servire Kean al centro, chiude sul centrocampista viola Bisseck.
-
14'
Rischia Gudmundsson andando a commettere un fallo su Lautaro Martinez senza prendere il pallone.
-
11'
Attacca soltanto l'Inter. Calcio d'angolo sul quale va Lautaro Martinez di testa, pallone che va oltre la traversa.
-
7'
Conclusione di Barella, pallone che esce sul primo palo.
-
6'
Ci prova Lautaro Martinez, conclusione alta.
-
3'
Inter che attacca muovendo il pallone con pazienza, la Fiorentina per adesso resta compatta.
-
1'
Inizia la gara! Forza viola!