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Spalletti perde una pedina offensiva anche per la partita contro la Fiorentina

Redazione /
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Luciano Spalletti
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Non c'è pace in casa Juventus, che dopo la netta sconfitta per 3-0 contro la Lazio in casa deve fare i conti anche con un infortunio. 

Infortunio alla spalla

Durante la partita contro i biancocelesti, Concieçao aveva accusato un problema alla spalla e oggi è arrivato il responso degli accertamenti strumentali: "Gli esami hanno evidenziato gli esiti di una lussazione gleno-omerale, già ridotta nella serata di ieri. Il calciatore sarà sottoposto a terapia conservativa e ha già iniziato il percorso riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica".

Salta la Fiorentina

Per lui si parla di almeno 3 settimane di stop circa. Per questo motivo il calciatore portoghese dovrebbe saltare anche la gara contro la Fiorentina e tornare a disposizione dopo la sosta di novembre. 

 

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