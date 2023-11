Primavera, Torino-Fiorentina: segui la DIRETTA testuale su Fiorentinanews

Per non perdervi nessun momento saliente della diretta cliccate su F5 o aggiornate la pagina se utilizzate un dispositivo portatile.

Torino-Fiorentina

La Fiorentina Primavera allenata da Daniele Galloppa va a sfidare in trasferta il Torino guidato dal tecnico Giuseppe Scurto, che si trova a metà classifica a quota 15.

Per i viola, che arrivano dal pareggio al Viola Park contro l’Empoli per 1-1, si tratta di una gara non certo semplice, ma importante per cercare di togliersi dalle zone basse della graduatoria dopo i 7 punti racimolati in dieci giornate.

Il fischio d'inizio è fissato per le ore 13.