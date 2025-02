La Fiorentina Primavera rimonta e batte la Sampdoria al Viola Park. Quinta vittoria di fila per la squadra di Galloppa e secondo posto in classifica

Fiorentina-Sampdoria 2-1 (41' Bacic, 44' Rig. Braschi, 46' Mazzeo)

FIORENTINA (4-3-3): Vannucchi; Kouadio, Baroncelli, Romani (81' Elia), Scuderi; Ievoli, Gudelevicius, Keita; Bertolini, Braschi (70' Tarantino), Mazzeo (70' Lamouliatte).

A disp.: Leonardelli, Fei, Turnone, Sadotti, Puzzoli, Deli, Angiolini. Allenatore: Daniele Galloppa

Tra poco meno di un ora torna in campo la Fiorentina di mister Daniele Galloppa torna in campo per confermarsi dopo l’ultima vittoria esterna contro il Bologna: alle ore 15 la Primavera viola scendere in campo al Viola Park contro i pari età della Sampdoria, nella quarta giornata di ritorno del campionato Primavera. L’intenzione è quella di confermarsi e tornare al secondo posto dietro la capolista Roma, che questo pomeriggio è impegnata nella trasferta di Lecce. Terminare la regular season nei primi due posti consentirebbe alla Fiorentina di volare direttamente alle finali scudetto.

Come sempre Fiorentinanews.com vi offrirà la diretta testuale

Fiorentinanews.com offrirà come di consueto la diretta testuale dell’incontro, con spazio alle parole dei protagonisti nel pre e post gara. Per seguire la diretta e non perdervi neanche un'emozione della partita, cliccate il tasto F5 del pc o aggiornate costantemente la pagina se siete su dispositivo portatile.