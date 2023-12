Le formazioni ufficiali di Roma-Fiorentina: Milenkovic va in tribuna, tocca a Ranieri. Solo panchina per Nico, tornano Ikoné e Kouame

Sono ufficiali le scelte di Italiano e Mourinho in vista del big match tra Roma e Fiorentina delle 20,45. Sorprese in difesa per la squadra viola, con l'assenza di Milenkovic. Solo panchina invece per Gonzalez, scelta offensiva che va su Nzola, con Ikoné e Kouame ai suoi lati.

ROMA: Rui Patricio, Mancini, Ndicka, Llorente, Kristensen, Paredes, Cristante, Pellegrini, Zalewski, Dybala, Lukaku

FIORENTINA: Terracciano, Kayode, Quarta, Ranieri, Biraghi, Arthur, Duncan, Ikonè, Bonaventura, Kouame, Nzola