In prima pagina sul QS de La Nazione si legge: "Esterno viola, doppia opzione". A pagina 4, all'interno, si legge del mercato: "Non solo Beste, c'è Stengs. E in attacco rispunta Dia" e poi "Kayode-Ranieri, applauso-messaggio del ct".

A pagina 5: "Beltran punta il Sassuolo. Sottil ko, niente trasferta" e di spalla il commento di Stefano Cecchi: "Antieroe per forza. Il buio di Ikoné".