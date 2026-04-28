Di Caro: "La Roma ha fatto sapere che Paratici non è nella loro lista. Depistaggio o rispetto per la Fiorentina?"
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Il vicedirettore de La Gazzetta dello Sport Andrea Di Caro ha parlato a Radio Bruno della situazione intorno a Paratici e cosa trapela da Roma sull'interesse per il ds viola.
Le parole di Di Caro
“La novità è che la Roma ha fatto sapere che, tra i nomi circolati finora, vanno esclusi quelli di Cristiano Giuntoli e Fabio Paratici: entrambi non rientrerebbero nella shortlist per il ruolo di ds".
Ipotesi
"Bisogna capire se si tratta di un depistaggio o di una forma di rispetto verso la Fiorentina. In ogni caso, tutto fa pensare che Paratici non sarà più coinvolto nei rumors giallorossi. E' normale venga accostato a squadre come quella giallorossa ma a quanto pare una trattativa concreta non esiste.”
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