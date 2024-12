Vitoria Guimaraes-Fiorentina: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Vitoria Guimaraes-Fiorentina

Dopo la sconfitta di domenica contro il Bologna dell’ex Vincenzo Italiano la Fiorentina di Raffaele Palladino questa sera torna in campo per l’ultima giornata di Conference League. La squadra viola si giocherà il passaggio diretto agli ottavi della competizione, saltando quindi il preliminare di febbraio, sul campo dei portoghesi del Vitoria Guimaraes. Palladino, oltre all’assenza di Biraghi, deve fare i conti con i forfait programmati di Sottil e Cataldi: i due, ufficialmente alle prese con una tonsillite, lavoreranno per farsi trovare pronti in vista della sfida di campionato di lunedì prossimo contro l’Udinese. Anche ai portoghesi, che sfruttano il punto di vantaggio in classifica, basta un pareggio per staccare il pass per gli ottavi. Fischio d’inizio alle ore 21:00, l’arbitro sarà l’albanese Juxhin Xhaja.

