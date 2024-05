Verona-Fiorentina, segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com

Verona-Fiorentina

Fiorentina (4-2-3-1): Christensen; Faraoni, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Duncan, Maxime Lopez; Ikone, Barak, Castrovilli; Nzola.

Dopo la semifinale di andata di Conference League vinta contro il Club Brugge, la Fiorentina in campionato va in trasferta a Verona con il dovere di tentare il possibile per centrare l’Europa per la prossima stagione. I gialloblù dal canto loro sono invece in cerca di punti pesanti per cercare di ottenere una salvezza che a metà stagione sembrava complicata. Due obiettivi diversi per due squadre diverse che si metteranno a confronto l’una davanti all’altra allo stadio ‘Bentegodi’ oggi alle ore 15. Dirigerà l’incontro il sig. Antonio Rapuano della sezione di Rimini.

