La Fiorentina Primavera viene clamorosamente agganciata a recupero scaduto dal Sassuolo. La squadra di Galloppa fallisce l'allungo in vetta
Sassuolo-Fiorentina 1-1 (49' Braschi, 96' Kulla)
FIORENTINA (4-2-3-1): Leonardelli; Trapani, Sadotti, Kospo, Evangelista; Montenegro, Conti; Mazzeo (58' Kone), Atzeni (66' Angiolini), Bertolini (83' Turnone); Braschi (83' Jallow).
A disp.: Fei, Masoni, Sturli, Turnone, Batignani, Deli, Maiorana, Jallow, Diallo. All.: Daniele Galloppa
Torna in campo la Fiorentina Primavera di Daniele Galloppa, attualmente capolista del campionato Primavera 1. L'occasione per allungare sulle inseguitrici è ghiotta, con la squadra viola ancora a +1 su Parma, Roma e Atalanta nonostante la partita in meno.
Per farlo ci sarà di fronte il Sassuolo, in quella che è una sfida anticipata di quella che sarà anche la prossima sfida in Serie A delle due prime squadre nel prossimo week end. Calcio d'inizio alle ore 16.00 allo stadio Ricci di Sassuolo.
97'
Finisce qui
La gara finisce subito dopo o quasi il pareggio-beffa del Sassuolo. Resta difficile capire perchè si sia giocato quasi 1 minuto dopo la fine dei 5 di recupero assegnati. Fiorentina che pareggia ma mantiene la vetta del campionato Primavera 1
96'
Pari del Sassuolo a tempo scaduto
GOL DEL SASSUOLO. Pareggia il Sassuolo, che va in gol con Kulla a porta sguarnita, dopo un'iniziativa di Barry murata da Leonardelli. Gol che avviene a recupero ampiamente finito, vera e propria beffa per la Fiorentina. 1-1
90'
L'arbitro Gianquinto assegna 5 minuti di recupero
87'
Entra Tampieri per il Sassuolo, fuori Barani
85'
Spinge il Sassuolo, la difesa viola però riesce a murare il tiro di Kulla da distanza molto ravvicinata
84'
Ammonizione per Bigica, che richiamato dall'arbitro, continua a stazionare fuori dalla propria area tecnica
83'
Entrano Jallow e Turnone, fuori Braschi e Bertolini
79'
La difesa viola si fa sorprendere da Daldum che però ciabatta malamente il mancino sul fondo da ottima posizione, quasi a tu per tu con Leonardelli
78'
Barry scarica per Weiss che calcia fuori da posizione molto pericolosa. Sassuolo che cerca di pungere con i tanti attaccanti ora in campo, Fiorentina che in contropiede spesso crea occasioni
76'
Conclusione alta di Bertolini dopo una corta respinta del Sassuolo sull'ennesima iniziativa di Conti, autore di una grande prova finora
75'
Grande recupero di Kone che poi sventaglia per Bertolini, punta e scarica l'ala viola, c'è Conti che stoppa e conclude ancora col destro, respinge Nyarko
74'
Il Sassuolo inserisce Barry e il finlandese Daldum, fuori Frangella e Chiricallo
73'
Cross insidioso in area gigliata, esce però ancora bene Leonardelli, che libera l'area viola. Il Sassuolo riconquista e Kulla spara altissimo sul cross basso di Frangella
69'
Batti e ribatti in area viola, il Sassuolo non trova però il varco giusto per andare al tiro con Frangella, libera quindi Conti che spazza via
66'
Entra Angiolini, fuori Atzeni. Secondo cambio in casa viola
65'
Iniziativa molto pericolosa della Fiorentina, Bertolini però non è lucido a sufficienza nell'ultima rifinitura, permettendo la chiusura del Sassuolo
63'
Dentro Kulla e Seminari, fuori Amendola e Gjyla: doppio cambio per il Sassuolo
62'
Velenoso tiro di Negri, che termina fuori di poco sul primo palo. Prova a reagire il Sassuolo
59'
Kone fa ammattire la difesa neroverde e scarica per Trapani, cross respinto e allora Conti calcia stupendamente al volo, Nyarko respinge bene e poi ancora Kone, che di sinistro non inquadra la porta
57'
Dentro Kone, fuori Mazzeo. Primo cambio viola
54'
Spinge la Fiorentina, Sassuolo ora in difficoltà, Conti imbuca verso Braschi e la sfera giunge ad Atzeni, mancino teso che viene respinto da Nyarko, poi Bertolini segna a porta vuota ma è in fuorigioco
53'
Ripartenza rabbiosa viola, Atzeni è feroce nello strappare palla al Sassuolo, involarsi e servire Bertolini, il sinistro dell'attaccante gigliato viene respinto, Braschi quindi va al tiro col sinistro ma trova la parata di Nyarko
51'
Fallo di Atzeni, punizione battuta rapidamente dal Sassuolo, cross sul quale esce Leonardelli, poi i padroni di casa vanno al tiro con Weiss, botta forte deviata in corner
49'
Segna ancora Braschi!
GOOOOOOOOOOLLLL DELLA FIORENTINAAAA! Perde palla Frangella, la Fiorentina sgasa con Atzeni che imbuca per Braschi, finta e conclusione col sinistro che finisce in rete! 0-1!
48'
Ammonito Amendola che trattiene ripetutamente Conti
48'
La prima conclusione della ripresa è del Sassuolo: Weiss prova il destro da fuori ma il tiro del finlandese non infastidisce Leonardelli
46'
Inizia la ripresa
Via al secondo tempo, FORZA VIOLA!
46'
Finisce la prima frazione di gioco
Fine primo tempo
45'
L'arbitro Gianquinto assegna un minuto di recupero
43'
Ancora un corner per la Fiorentina, dopo un'avanzata di Conti, un cross di Mazzeo deviato da Nyarko ed infine un pallone messo sul fondo durante un tentativo di dribbling di Bertolini
41'
Ottiene un altro corner Mazzeo, che però ora sta durando più fatica a superare Benvenuti
39'
Il Sassuolo corre un crosso rischio con un'uscita totalmente errata nei tempi di Nyarko, sul pallone messo in mezzo però il primo ad arrivare è Vezzosi, che spazza via la minaccia evitando che un calciatore viola possa infilare il pallone nella porta sguarnita
37'
Negri mette al centro basso col destro, deviazione di Conti che rischia di beffare Leonardelli, bravo però il portiere viola nella respinta in corner. Sugli sviluppi Weiss ha un'ottima mattonella per andare al tiro dai 16 metri, ma spara altissimo fallendo l'impatto giusto col pallone
35'
Mazzeo ottiene un calcio d'angolo, anche se si era incaponito troppo nel dribbling, Evangelista però lo calcia malissimo ad uscire
34'
La Fiorentina ora fatica ad uscire, traversone basso che viene deviato da Leonardelli in uscita bassa, col portiere viola che compie un altro intervento non decisivo ma certamente risolutivo
33'
Prende una botta Atzeni e rimane un attimo a terra contuso dopo lo scontro di gioco. Il centrocampista viola deve abbandonare momentaneamente il campo, ma sembra pronto a rientrare
30'
Altro grande intervento di Leonardelli che riesce a deviare in corner un tiro insidiosissimo da fuori di Frangella, parata veramente notevole del portiere gigliato
28'
Chiricallo riesce a deviare un cross insidioso dalla sinistra ma non a sorprendere Leonardelli. Il portiere viola blocca il pallone ancora una volta
27'
Difficile contenere Bertolini nell'uno contro uno, l'ala viola salta secco un uomo e ottiene un piazzato, che però la Fiorentina gioco corto. Sullo sviluppo dell'azione cross basso di Mazzeo che però è troppo sul portiere e viene bloccato da Nyarko
25'
Si libera e calcia col sinistro Negri: tiro pericoloso dell'attaccante neroverde, ottima risposta di Leonardelli che si distende e respinge molto bene
24'
Uscita avventurosa di Leonardelli che subisce anche il fallo di Chiricallo. Fiorentina che guadagna un piazzato e può ripartire
21'
Incredibile come l'arbitro Gianquinto abbia graziato due volte di fila Benvenuti, autore nel giro di un minuto di due duri falli su Mazzeo prima ed Evangelista poi
20'
Rischia la Fiorentina, ha spazio il Sassuolo sulla corsia mancina e arriva al traversone basso Frangella, in qualche modo chiude la retroguardia viola, che poi libera con Sadotti
18'
Ci prova ancora il Sassuolo con una conclusione non pericolosa però per Leonardelli. Tiro sul primo palo che rimbalza in terra ma non crea grattacapi al portiere viola, che riesce a bloccare senza problemi il pallone
13'
Primo tentativo del Sassuolo: è di Negri, che raccoglie un pallone respinto dalla difesa della Fiorentina dopo un'iniziativa del finlandese Weiss, nessun pericolo per Leonardelli che blocca facilmente il sinistro dell'attaccante emiliano
12'
Gioca bene la Fiorentina, Mazzeo vede il taglio di Braschi che mette teso al centro col sinistro, pallone basso sul quale la difesa di casa chiude in corner
10'
A sinistra Mazzeo imperversa, l'attaccante gigliato fa ammattire il diretto avversario e mette in mezzo col mancino, Nyarko in uscita riesce a smanacciare il pallone allontanandolo dalla portata dei giocatori viola che si erano inseriti nell'area di rigore del Sassuolo
8'
Altra bellissima azione viola, Montenegro fa viaggiare Mazzeo con una gran lancio, l'ala ex Sestese si accentra e scarica per Conti, controllo e tiro sul fondo del mediano viola
7'
Bertolini vicino al gol!
Conti riconquista il pallone e verticalizza splendidamente per la corsa di Bertolini, l'ala viola controlla e calcia col destro in diagonale: Nyarko
5'
Recupero di Trapani che dà il via all'offensiva viola, il pallone giunge a Braschi che prova la conclusione col sinistro dal limite, tiro respinto dalla difesa neroverde
2'
Trapani ruba palla con grinta e caparbietà e si lancia in contropiede, il capitano viola però sbaglia l'apertura per Bertolini, facendo così sfumare l'azione della Fiorentina
1'
Partiti!
Inizia la sfida, FORZA VIOLA!