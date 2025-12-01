Primavera, Sassuolo-Fiorentina 0-0 Ottima parata di Leonardelli. Segui la diretta della partita su Fiorentinanews.com

Sassuolo-Fiorentina

FIORENTINA (4-2-3-1): Leonardelli; Trapani, Sadotti, Kospo, Evangelista; Montenegro, Conti; Mazzeo, Atzeni, Bertolini; Braschi.

A disp.: Fei, Masoni, Sturli, Turnone, Batignani, Deli, Kone, Angiolini, Maiorana, Jallow, Diallo. All.: Daniele Galloppa

Torna in campo la Fiorentina Primavera di Daniele Galloppa, attualmente capolista del campionato Primavera 1. L'occasione per allungare sulle inseguitrici è ghiotta, con la squadra viola ancora a +1 su Parma, Roma e Atalanta nonostante la partita in meno.

Per farlo ci sarà di fronte il Sassuolo, in quella che è una sfida anticipata di quella che sarà anche la prossima sfida in Serie A delle due prime squadre nel prossimo week end. Calcio d'inizio alle ore 16.00 allo stadio Ricci di Sassuolo.

Come di consueto Fiorentinanews.com vi offre la possibilità di seguire la diretta della gara sul proprio sito. Per aggiornare la diretta premere il tasto F5 del proprio PC o refreshare la corrente pagina web.