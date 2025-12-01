Primavera, Sassuolo-Fiorentina 0-0 Ottima parata di Leonardelli. Segui la diretta della partita su Fiorentinanews.com
Sassuolo-Fiorentina
FIORENTINA (4-2-3-1): Leonardelli; Trapani, Sadotti, Kospo, Evangelista; Montenegro, Conti; Mazzeo, Atzeni, Bertolini; Braschi.
A disp.: Fei, Masoni, Sturli, Turnone, Batignani, Deli, Kone, Angiolini, Maiorana, Jallow, Diallo. All.: Daniele Galloppa
Torna in campo la Fiorentina Primavera di Daniele Galloppa, attualmente capolista del campionato Primavera 1. L'occasione per allungare sulle inseguitrici è ghiotta, con la squadra viola ancora a +1 su Parma, Roma e Atalanta nonostante la partita in meno.
Per farlo ci sarà di fronte il Sassuolo, in quella che è una sfida anticipata di quella che sarà anche la prossima sfida in Serie A delle due prime squadre nel prossimo week end. Calcio d'inizio alle ore 16.00 allo stadio Ricci di Sassuolo.
30'
Altro grande intervento di Leonardelli che riesce a deviare in corner un tiro insidiosissimo da fuori di Frangella, parata veramente notevole del portiere gigliato
28'
Chiricallo riesce a deviare un cross insidioso dalla sinistra ma non a sorprendere Leonardelli. Il portiere viola blocca il pallone ancora una volta
27'
Difficile contenere Bertolini nell'uno contro uno, l'ala viola salta secco un uomo e ottiene un piazzato, che però la Fiorentina gioco corto. Sullo sviluppo dell'azione cross basso di Mazzeo che però è troppo sul portiere e viene bloccato da Nyarko
25'
Si libera e calcia col sinistro Negri: tiro pericoloso dell'attaccante neroverde, ottima risposta di Leonardelli che si distende e respinge molto bene
24'
Uscita avventurosa di Leonardelli che subisce anche il fallo di Chiricallo. Fiorentina che guadagna un piazzato e può ripartire
21'
Incredibile come l'arbitro Quinto abbia graziato due volte di fila Benvenuti, autore nel giro di un minuto di due duri falli su Mazzeo prima ed Evangelista poi
20'
Rischia la Fiorentina, ha spazio il Sassuolo sulla corsia mancina e arriva al traversone basso Frangella, in qualche modo chiude la retroguardia viola, che poi libera con Sadotti
18'
Ci prova ancora il Sassuolo con una conclusione non pericolosa però per Leonardelli. Tiro sul primo palo che rimbalza in terra ma non crea grattacapi al portiere viola, che riesce a bloccare senza problemi il pallone
13'
Primo tentativo del Sassuolo: è di Negri, che raccoglie un pallone respinto dalla difesa della Fiorentina dopo un'iniziativa del finlandese Weiss, nessun pericolo per Leonardelli che blocca facilmente il sinistro dell'attaccante emiliano
12'
Gioca bene la Fiorentina, Mazzeo vede il taglio di Braschi che mette teso al centro col sinistro, pallone basso sul quale la difesa di casa chiude in corner
10'
A sinistra Mazzeo imperversa, l'attaccante gigliato fa ammattire il diretto avversario e mette in mezzo col mancino, Nyarko in uscita riesce a smanacciare il pallone allontanandolo dalla portata dei giocatori viola che si erano inseriti nell'area di rigore del Sassuolo
8'
Altra bellissima azione viola, Montenegro fa viaggiare Mazzeo con una gran lancio, l'ala ex Sestese si accentra e scarica per Conti, controllo e tiro sul fondo del mediano viola
7'
Bertolini vicino al gol!
Conti riconquista il pallone e verticalizza splendidamente per la corsa di Bertolini, l'ala viola controlla e calcia col destro in diagonale: Nyarko
5'
Recupero di Trapani che dà il via all'offensiva viola, il pallone giunge a Braschi che prova la conclusione col sinistro dal limite, tiro respinto dalla difesa neroverde
2'
Trapani ruba palla con grinta e caparbietà e si lancia in contropiede, il capitano viola però sbaglia l'apertura per Bertolini, facendo così sfumare l'azione della Fiorentina
1'
Partiti!
Inizia la sfida, FORZA VIOLA!