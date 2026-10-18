Arriva la delibera del Comune sul pubblico interesse alla proposta fatta dalla Fiorentina. Concessione più corta e sul canone...

Domani mattina arriva in giunta la delibera per il pubblico interesse sulla proposta fatta dalla Fiorentina per partecipare al project financing sullo stadio Artemio Franchi.

Concessione

Delibera che vedrà la luce e che metterà alcune prescrizioni rispetto alla prima proposta fatta dalla Fiorentina. In particolare la concessione sarà di una lunghezza inferiore rispetto a quella fatta dal club viola (che era di 60 anni, rinnovabile per altri tre blocchi di dieci, fino ad arrivare dunque a 90 anni).

Canone

Sul canone d'affitto il Comune è venuto incontro alla stessa Fiorentina che però si accollerà il costo di manutenzioni straordinarie che ci saranno da fare in futuro all'impianto.

Poi tocca alla Fiorentina

Tutto verrà presentato nel corso di una conferenza stampa che si terrà domani mattina alle ore 10 a Palazzo Vecchio, alla presenza anche del sindaco, Sara Funaro. Fatto questo la Fiorentina dovrà ripresentare la proposta rispettando i paletti messi dal Comune, un fatto questo che non è in discussione, vista la strada che ormai è stata imboccata.