Buone notizie per Vincenzo Italiano: Beltran ok, speranze per Kayode. E si rivedono anche i due lungo degenti

Nonostante i ben 10 assenti, che lunedì scorso hanno lasciato il Viola Park per raggiungere i ritiri delle rispettive nazionali, questa mattina la Fiorentina ha continuato il suo percorso di preparazione in vista della difficile trasferta di San Siro contro il Milan: squadra in campo attorno alle ore 11 sotto lo sguardo attento di Vincenzo Italiano.

Quest’oggi è stato un giorno importante per fare il punto della situazione in infermeria. Secondo quanto infatti riportato poco fa da Radio Bruno, le novità delle ultime ore potrebbero far tornare il sorriso al tecnico gigliato. Si conferma regolarmente disponibile Lucas Beltran che, dopo essere stato escluso con Cukaricki e Bologna, si allena gia da qualche giorno con i compagni.

Buone notizie anche per il reparto difensivo, finora quello più martoriato dagli infortuni. Kayode scalda i motori e si prepara a tornare tra i convocati: nonostante il club abbia la volontà di non rischiare niente, il laterale classe 2004 è regolarmente tornato ad allenarsi in gruppo dopo la distorsione patita contro l’Empoli. Buone notizie anche per quanto riguarda Dodo, che nella giornata di ieri è tornato dopo tanto tempo a correre in campo.Sembra bruciare le tappe anche Gaetano Castrovilli. Il centrocampista dopo la ricaduta al ginocchio, e la conseguente operazione in estate, questa mattina è tornato a correre: il numero 17 gigliato potrebbe tornare disponibile tra gennaio e febbraio.

Dopo la sessione di quest'oggi la Fiorentina riprenderà gli allenamenti nella giornata di martedì: Italiano ha infatti deciso di regalare domenica e lunedì, per permettere alla squadra di passare qualche ora in famiglia e ricaricare le pile per il rush finale di questo 2023.