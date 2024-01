Viola interessata anche a un mediano? Fiorentina e Feyenoord osservano un centrocampista portoghese

La Fiorentina deve risolvere l'emergenza esterni, al più presto. Ma sembra essere interessata anche al centro del centrocampo, per quanto riguarda un nuovo mediano. Si guarda in Portogallo per un eventuale rinforzo.

Osservatori viola a Guimaraes

Secondo quanto riportato dal portale lusitano Guimaraesdigital.pt, la Fiorentina sarebbe interessata al centrocampista Tomás Händel. Classe 2000 in forza al Vitoria Guimaraes e natio della città, avrebbe attirato l'attenzione anche del Feyenoord. Nell'ultimo incontro, infatti, è stata segnalata la presenza di osservatori viola e olandesi per lui. Il valore di mercato si aggira intorno ai 4 milioni di euro.