Fiorentina-Verona: 0-0, rete annullata a Nzola. Segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

FIORENTINA-VERONA 0-0

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; M. Lopez, Mandragora; Ikone, Beltran, Sottil; Nzola. Allenatore: Italiano.

23': Fortunatamente la Fiorentina sembra aver superato lo sbandamento iniziale e ora tiene il possesso del pallone e guadagna sempre più campo.

20': Ora piovono cross in area veronese; Mandragora mette dentro per Nzola che viene contrastato mentre salta di testa in posizione ravvicinata rispetto alla porta avversaria. Palla che termina fuori e l'ultimo tocco è proprio del viola.

18': Punizione dalla sinistra, calciata da Biraghi sul secondo palo. Nzola stoppa il pallone e mette in fondo al sacco. La rete viene però annullata perché l'ex Spezia aveva toccato il pallone con il braccio sul controllo.

16': Mandragora lancia lungo su Nzola, che sgomita con un avversario, ma è una palla comoda per Montipò quella lanciata dal centrocampista viola. Il tutto mentre Beltran veniva incontro all'azione, chiara disposizione della Fiorentina con l'argentino sulla trequarti.

13': Palla vagante in area di rigore veronese con Montipò che esce, in maniera incerta, per anticipare Nzola. Ferrieri Caputi fischia una punizione per i gialloblu che non c'era.

10': Fa fatica la squadra ad impostare contrariamente al solito. Senza Arthur il centrocampo gigliato perde molto in fase di costruzione

8': Clamorosa occasione per il Verona con Ngonge che calcia dal limite dell'area piccola e che coglie il palo esterno a Terracciano battuto. C'è stata anche la deviazione, decisiva di un giocatore viola, per questo è angolo.

5': Fiorentina che però subisce l'azione del Verona, la squadra di Italiano è in affanno in questi primi minuti.

3': Terracciano rimedia all'errore parando il rigore calciato da Djuric e poi compie un'altra bella parata su Suslov. Si resta sullo 0-0.

2': Terracciano viene ammonito per il fallo fatto su Folorunsho.

1': Terracciano commette un'ingenuità con eccessiva confidenza col pallone e commette fallo da rigore. L'arbitro indica il dischetto dopo essere andato a rivedere l'azione al monitor.

Continua la corsa anche in campionato per la Fiorentina, che ha davanti a sé una super occasione per aggiungere punti al suo bottino, in un match sulla carta alla portata, contro il Verona di Baroni. Partita trappola perché la pressione è tutta sulle spalle viola e Italiano non ha certo il suo miglior undici a disposizione. Fischio d'inizio alle agli ordini dell'arbitro Ferrieri Caputi.

Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell'incontro, con lo spazio per pagelle e voci dei protagonisti a fine gara.