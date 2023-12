Fiorentina-Verona: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Continua la corsa anche in campionato per la Fiorentina, che ha davanti a sé una super occasione per aggiungere punti al suo bottino, in un match sulla carta alla portata, contro il Verona di Baroni. Partita trappola perché la pressione è tutta sulle spalle viola e Italiano non ha certo il suo miglior undici a disposizione. Fischio d'inizio alle agli ordini della sig.ra Ferrieri Caputi e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell'incontro, con lo spazio per pagelle e voci dei protagonisti a fine gara.