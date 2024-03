Le chance per uno Nzola più fresco? Un ritocco degli equilibri che avrebbe poco senso

Solo Vincenzo Italiano, dall'interno del Viola Park, sa come stanno i suoi e chi ha margini di calo o crescita a livello fisico ma certamente da fuori, pensare ad un cambiamento in attacco parrebbe fuori luogo. A dir poco insensato. Il Belotti visto in queste cinque uscite in maglia viola ha dato segnali incoraggianti, anche al di là del singolo gol segnato.

Rimettere in discussione equilibri trovati a stagione inoltrata, per rilanciare un calciatore come Nzola, che ha fallito quasi tutte le (tante) chance a disposizione non rientrerebbe nella logica delle cose. Soprattutto se il campionato rappresenta davvero una priorità, come annunciato da Italiano.