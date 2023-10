Lazio-Fiorentina: Segui la diretta testuale della partita su Fiorentinanews.com

La squadra di Vincenzo Italiano si appresta a tornare in campo dopo la super vittoria in Conference League per 6-0 ai danni del Cucaricki. Questa sera all'Olimpico di Roma, ore 20:45, fischio d'inizio di Lazio-Fiorentina. La squadra viola vuole ritrovare punti in campionato dopo la brutta sconfitta contro l'Empoli per riagganciare il quarto posto, la Lazio di Sarri vuole continuare a rimontare dopo un inizio di Serie A tutt'altro che positivo.

