Primavera, Fiorentina-Torino 1-0 Via alla ripresa al Viola Park! Segui la DIRETTA testuale su Fiorentinanews.com

Fiorentina-Torino 1-0 (40' Puzzoli)

FIORENTINA (3-4-2-1): Fei; Turnone, Sadotti, Elia; Lamouliatte, Deli, Ievoli, Evangelista; Angiolini, Puzzoli; Tarantino (46' Mazzeo).

A disp.: Leonardelli, Baroncelli, Balbo, Trapani, Scuderi, Keita, Bonanno, Rubino, Maiorana, Sardilli.

All.: Daniele Galloppa

Ultima giornata per il Campionato Primavera, ma non per la Fiorentina. I ragazzi di Galloppa, già certi dell'accesso ai Playoff validi per lo Scudetto, scendono in campo al Viola Park ospitando un Torino che, invece, resterà fuori. Si prospetta un test interessante per cercare nuove risorse e mettere su minuti in vista della fase decisiva della stagione.

