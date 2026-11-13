Atta torna in gruppo. Ecco quando rientrerà e la sua gestione per il suo recupero completo

C'è una notizia che tanti tifosi della Fiorentina aspettavano e che finalmente è arrivata: Arthur Atta è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo con i compagni al Viola Park.

Cosa è successo?

Fermo dal 20 settembre dopo il suo acquisto che aveva fatto sognare la tifoseria viola, il francese adesso punta ad essere tra i convocati per Monza al rientro della sosta. Quello che sembrava un fastidio alla gamba facilmente risolvibile si è trasformato in un continuo riacutizzarsi del dolore che non lo ha mai mollato.

Le sue condizioni e il rientro

Le sue condizioni sono monitorate ogni giorno per evitare ulteriori ricadute. Il reinserimento sarà graduale e anche un suo possibile impiego dal 1' a Monza appare difficile. Con tutta probabilità il francese giocherà uno spezzone in Brianza e poi contro l'Udinese, prima di tornare a disposizione completamente per Fiorentina-Cagliari.