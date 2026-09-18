Ecco il primo vero stress test per la difesa viola. Dragusin in dubbio, sulla sinistra Vanoli sceglie ancora cautela?

Domenica arriva il primo vero stress test per la Fiorentina di Paolo Vanoli, che affronterà al Franchi il Napoli di Allegri. Dopo le prestazioni così così di inizio stagione, la retroguardia viola è chiamata allo scatto in avanti per proteggere la porta di De Gea.

Dubbio Dragusin

Dragusin rimane in dubbio per il match dopo l'infortunio muscolare subito nella gara contro il Pisa. La Fiorentina farà di tutto per riaverlo contro Hojlund e compagni, ma la situazione sarà da monitorare. Rimane probabile la coppia Pongracic-Ranieri dal primo minuto.

Sulla sinistra

Da capire quale sarà la scelta di Vanoli per la fascia sinistra. Contro il Napoli possibile prevalga la cautela e l'attenzione difensiva rispetto a un terzino arrembante. Per questo al momento il più avanti per una maglia da titolare e Viery, che potrebbe ancora una volta spostarsi a sinistra. Valdepenas potrebbe così diventare un'opzione a gara in corsa. Lo scrive La Nazione.