La Fiorentina Primavera supera il Napoli al Viola Park e avanza ai quarti di Coppa Italia. Ecco il prossimo avversario gigliato

Filippo Razzolini /
Gabriele Bertolini, autore del gol dell'1-0
Gabriele Bertolini, autore del gol dell'1-0

Filippo Razzolini /

Fiorentina-Napoli 3-1 (6' Bertolini, 11' D'Angelo, 29' Batignani, 92' Jallow)

FIORENTINA (4-2-3-1): Fei; Evangelista (58' Trapani), Sadotti, Batignani (58' Turnone), Balbo; Deli, Montenegro; Mazzeo (70' Puzzoli), Atzeni (84' Conti), Bertolini (84' Jallow); Braschi.

A disp.: Dolfi, Sturli, Bonanno, Kone, Angiolini, Diallo. 
All: Daniele Galloppa

Oggi alle ore 11.30 andrà in scena il primo impegno di Primavera Cup per la Fiorentina, in una gara secca che, in caso di pareggio al termine dei 90 minuti, vedrà l’accesso diretto ai calci di rigore. Negli ottavi di finale, al Viola Park arriverà il Napoli, squadra promossa quest’anno in Primavera 1 e attualmente al 14° posto in campionato.

Viola protagonista nella competizione

La squadra di Galloppa occupa al momento la seconda posizione con 31 punti, alle spalle del Cesena, avanti di una sola lunghezza. La Fiorentina Primavera è la squadra più titolata della Coppa Italia, a quota 8 titoli e a pari merito con il Torino, con ben 5 vittorie negli ultimi 7 anni. Lo scorso anno la Fiorentina è stata eliminata ai rigori dal Cagliari, proprio al Viola Park.

FiorentinaNews c'è!

Fiorentinanews vi offrirà la consueta diretta testuale dell'incontro, con spazio alle parole dei protagonisti nel dopo gara. L'arbitro della sfida sarà Mario Picardi, della sezione di Viareggio.

  • 94'
    whistle
    Share Link

    Viola avanti

    Finisce qui! La Fiorentina vince 3-1 al Viola Park col Napoli e avanza ai quarti di finale: ora se la vedrà col Sassuolo dell'ex calciatore gigliato ed ex allenatore della Primavera viola Emiliano Bigica 

  • 93'
    Share Link

    Ancora un'occasione viola, Deli serve Jallow che va vicinissimo al quarto gol, palla fuori di poco 

  • 92'
    goal
    Share Link

    La Fiorentina chiude la gara!

    GOOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAA! Jallow calcia malissimo sull'assist di Puzzoli ma la sfera, tocca anche da Ferrante, prende una traiettoria stranissima e Gambardella non riesce a salvare: 3-1!

  • 90'
    Share Link

    L'arbitro Picardi assegna 4 minuti di recupero 

  • 86'
    yellow_card
    Share Link

    Ammonito Deli, con l'arbitro che però gestisce malissimo la situazione dando prima vantaggio al Napoli e poi tornando indietro e concedendo la punizione al Napoli 

  • 85'
    Share Link

    Piazzato per la Fiorentina, Deli calcia malissimo e la difesa del Napoli allontana la minaccia, poi Montenegro commette fallo e gli ospiti possono ripartire 

  • 84'
    substitution
    Share Link

    Fuori Bertolini e Atzeni, dentro Jallow e Conti. Fiorentina che termina i cambi 

  • 82'
    Share Link

    Nel frattempo il Sassuolo ha battuto il Lecce nettamente per 3-0 e attende la vincente di Fiorentina-Napoli 

  • 78'
    yellow_card
    Share Link

    Ammonito Atzeni, che entra in ritardo su Genovese. Galloppa protesta per la decisione arbitrale e viene ammonito anche lui 

  • 76'
    substitution
    Share Link

    Esce proprio D'Angelo, al suo posto Gorica. Napoli che termina i cambi 

  • 76'
    injury
    Share Link

    Problemi fisici per D'Angelo, gioco momentaneamente fermo 

  • 73'
    shot_saved
    Share Link

    Puzzoli fallisce un'ottima chance

    Ancora una ripartenza viola, Montenegro manda in profondità Braschi che serve alla grande Puzzoli, dribbling e tiro col destro del 10 che viene murato da Ferrante. La Fiorentina fallisce ancora un'opportunità per il 3-1, gara ancora apertissima 

  • 71'
    Share Link

    Puzzoli calcia morbido col sinistro mettendo alto davvero di poco. Subito pericoloso il 10 viola, che sfiora il 3-1 

  • 70'
    Share Link

    Napoli ad un soffio dal pari

    Occasionissima per il Napoli: cross dalla sinistra di Genovese col destro a rientrare, Gambardella tutto solo sul secondo palo si divora il 2-2 mettendo fuori 

  • 70'
    substitution
    Share Link

    Cambio viola

    Esce Mazzeo, entra Puzzoli. Terzo cambio per la Fiorentina 

  • 67'
    corner_kick
    Share Link

    Turnone chiude bene e guida la ripartenza, Bertolini controlla e serve lo stesso difensore viola che crossa basso per Braschi, finta pregevole e tiro del 9 gigliato, sfera deviata in corner 

  • 64'
    shot_saved
    Share Link

    Braschi si divora un gol

    La Fiorentina riparte veloce con Bertolini e Atzeni, che imbuca per Braschi, a tu per tu con Ferrante però il bomber viola non è cinico e calcia addosso al portiere ospite in uscita 

  • 60'
    substitution
    Share Link

    Dentro Nardozi e Olivieri per il Napoli fuori Smeraldi e Raggioli. Ora resta un cambio alla squadra di Rocco 

  • 58'
    substitution
    Share Link

    Due cambi per Galloppa

    Entrano Turnone e Trapani per la Fiorentina, fuori Batignani ed Evangelista 

  • 54'
    yellow_card
    Share Link

    Fallo di mano di Batignani, ammonito il difensore

  • 52'
    corner_kick
    Share Link

    Iniziativa personale di Evangelista a cui viene concesso spazio dal Napoli, si accentra sul mancino l'esterno viola e calcia a giro, tiro deviato in corner, palla che esce di poco 

  • 51'
    shot_saved
    Share Link

    Si apre un varco favorevole per il Napoli con tanto spazio per Cimarruta dal limite, il mancino del neo entrato è però un passaggio a Fei 

  • 48'
    shot_saved
    Share Link

    Napoli vicino al pareggio

    Napoli che si fa vivo: conclusione di Raggioli sull'assist di Lo Scalzo, la punta napoletana vince il duello con Batignani ma calcia addosso a Fei da posizione assai favorevole

  • 47'
    Share Link

    Rinizia da dove aveva lasciato Mazzeo, che servito da Deli va al tiro col sinistro: palla fuori di poco sul primo palo 

  • 46'
    substitution
    Share Link

    Via al secondo tempo

    Inizia la ripresa, FORZA VIOLA! 

  • 46'
    substitution
    Share Link

    Cambi Napoli: fuori Baridò, dentro Borriello, dentro Cimmaruta, fuori Anic

  • 45'
    whistle
    Share Link

    Fine primo tempo, viola avanti 2-1 grazie alle reti di Bertolini e Batignani, in mezzo il momentaneo pari ospite con D'Angelo 

  • 45'
    Share Link

    1 minuto di recupero assegnato dall'arbitro Picardi 

  • 45'
    Share Link

    Rapido contropiede viola orchestrato da Atzeni e Mazzeo, pallone a Braschi che si beve con una giocata favolosa Smeraldi e poi mette forte al centro col sinistro, Evangelista però non riesce ad arrivare sull'assist del centravanti gigliato 

  • 44'
    corner_kick
    Share Link

    Conclusione pericolosa di Smeraldi, deviazione della difesa viola e ancora corner per il Napoli 

  • 42'
    corner_kick
    Share Link

    Uscita molto allegra di Fei su un tiro dalla bandierina del Napoli, colpisce di testa D'Angelo che per fortuna non riesce a dare forza, deviazione ed è ancora corner ospite 

  • 41'
    Share Link

    Mazzeo incontenibile a sinistra, l'ex Sestese entra in area napoletana e mette in mezzo, Braschi viene anticipato e poi perde il rimpallo: rimessa dal fondo 

  • 39'
    Share Link

    Bertolini si divora il 3-1

    Che assist di Braschi per il taglio perfetto di Bertolini, sgasa l'ala viola e può concludere sull'uscita di Ferrante ma spedisce fuori col sinistro, fallendo una ghiottissima opportunità per allungare le distanze dal Napoli 

  • 37'
    Share Link

    La Fiorentina ora è padrona del campo: ci prova ancora Braschi dopo l'iniziativa di Evangelista, ma non trova lo specchio. Il bomber viola cerca quello che sarebbe il 12esimo gol stagionale 

  • 34'
    Share Link

    Bella giocata di Braschi che si libera dei marcatori e poi tenta un sinistro a giro da fuori, pallone che esce di poco 

  • 33'
    corner_kick
    Share Link

    Bertolini va dalla bandierina ma la sfera viene portata fuori dal forte vento che imperversa al Viola Park 

  • 32'
    shot_saved
    Share Link

    Prateria in contropiede per Mazzeo che si accentra e calcia da posizione un po' defilata, Ferrante respinge sul primo palo 

  • 29'
    goal
    Share Link

    Fiorentina di nuovo avanti!

    GOOOOOOOOOLLLL DELLA FIORENTINAA! Prima rete in Primavera per Batignani! Punizione di Sadotti, velo di Braschi, non respinge bene Ferrante e Batignani calcia in rete col sinistro! 2-1

  • 28'
    yellow_card
    Share Link

    Prima ammonizione della gara: è per Gambardella che trattiene nettamente Braschi, che si era liberato alla grande 

  • 27'
    Share Link

    Azione tambureggiante della Fiorentina, ancora sulla corsia mancina di Balbo, pallone scodellato a rimorchio e Deli viene chiuso in maniera provvidenziale 

  • 24'
    Share Link

    Tiro largo di Atzeni sullo sviluppo dell'azione dopo il corner battuto corto dalla Fiorentina: il centrocampista viola conclude secco ma non trova la porta 

  • 23'
    corner_kick
    Share Link

    Bell'apertura di Batignani per Mazzeo che può accelerare ed entrare in area di rigore ospite, pallone basso messo in calcio d'angolo dalla difesa napoletana 

  • 22'
    shot_saved
    Share Link

    Corner di Bertolini, stacca molto bene di testa Batignani ma colpisce debolmente: tutto facile per Ferrante 

  • 22'
    corner_kick
    Share Link

    Pericolosa la Fiorentina, ancora con Balbo: cross del venezuelano con Braschi che viene anticipato in corner da un difensore ospite 

  • 19'
    Share Link

    Grossa occasione per il Napoli

    Attacca il Napoli e sul tiro respinto da parte di Genovese può andare alla conclusione Lo Scalzo da pochi passi: impatta malissimo il giocatore ospite che spara altissimo graziando la Fiorentina 

  • 18'
    free_kick
    Share Link

    Fallo piuttosto ingenuo di Montenegro su Lo Scalzo, punizione 

  • 15'
    corner_kick
    Share Link

    Sugli sviluppi del calcio d'angolo Atzeni ha la possibilità di andare al tiro col sinistro ma impatta male e strozza il pallone, difesa ospite che riesce a sbrogliare la matassa e allontanare 

  • 14'
    shot_saved
    Share Link

    Gran parata di Ferrante

    Siluro di Balbo in diagonale dopo una corta respinta difensiva, tiro insidiosissimo del venezuelano ma gran parata del portiere ospite che si salva in corner 

  • 13'
    shot_saved
    Share Link

    Ottima manovra viola, Deli con qualità smarca Braschi che conclude in porta: Ferrante respinge il tiro del centravanti della Fiorentina  

  • 11'
    goal
    Share Link

    Pari ospite

    GOL DEL NAPOLI. Bell'azione ospite con D'Angelo che va al tiro col sinistro, deviazione di Sadotti che spiazza Fei imparabilmente. 1-1

  • 9'
    Share Link

    Spinge la Fiorentina, Mazzeo sulla sinistra entra in area e poi scarica all'indietro, Deli calcia di prima col sinistro, conclusione deviata, palla che si impenna e il portiere del Napoli Ferrante può abbrancare in presa la sfera 

  • 7'
    Share Link

    Dopo un cross pericolosissimo che aveva attraversato tutta l'area di rigore partenopea, l'azione è proseguita col bellissimo cross di Balbo che ha trovato alla perfezione Bertolini per il vantaggio gigliato. La sblocca subito la Fiorentina 

  • 6'
    goal
    Share Link

    Bertolini la sblocca!

    GOOOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAAA! Segna Bertolini con un gran bel colpo di testa sul cross di Balbo. Solissimo schiaccia di testa in rete l'ala viola, 1-0!

  • 4'
    corner_kick
    Share Link

    La Fiorentina ottiene un corner, del quale si incaricherà Bertolini 

  • 2'
    Share Link

    La prima sortita offensiva è del Napoli, Caucci crossa al centro dalla destra ma il portiere viola Fei esce bene e blocca in presa alta 

  • 1'
    whistle
    Share Link

    Si parte!

    Inizia la sfida al Viola Park, FORZA VIOLA! 

