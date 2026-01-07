La Fiorentina Primavera supera il Napoli al Viola Park e avanza ai quarti di Coppa Italia. Ecco il prossimo avversario gigliato

Fiorentina-Napoli 3-1 (6' Bertolini, 11' D'Angelo, 29' Batignani, 92' Jallow)

FIORENTINA (4-2-3-1): Fei; Evangelista (58' Trapani), Sadotti, Batignani (58' Turnone), Balbo; Deli, Montenegro; Mazzeo (70' Puzzoli), Atzeni (84' Conti), Bertolini (84' Jallow); Braschi.

A disp.: Dolfi, Sturli, Bonanno, Kone, Angiolini, Diallo.

All: Daniele Galloppa

Oggi alle ore 11.30 andrà in scena il primo impegno di Primavera Cup per la Fiorentina, in una gara secca che, in caso di pareggio al termine dei 90 minuti, vedrà l’accesso diretto ai calci di rigore. Negli ottavi di finale, al Viola Park arriverà il Napoli, squadra promossa quest’anno in Primavera 1 e attualmente al 14° posto in campionato.

Viola protagonista nella competizione

La squadra di Galloppa occupa al momento la seconda posizione con 31 punti, alle spalle del Cesena, avanti di una sola lunghezza. La Fiorentina Primavera è la squadra più titolata della Coppa Italia, a quota 8 titoli e a pari merito con il Torino, con ben 5 vittorie negli ultimi 7 anni. Lo scorso anno la Fiorentina è stata eliminata ai rigori dal Cagliari, proprio al Viola Park.

