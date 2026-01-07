La Fiorentina Primavera supera il Napoli al Viola Park e avanza ai quarti di Coppa Italia. Ecco il prossimo avversario gigliato
Fiorentina-Napoli 3-1 (6' Bertolini, 11' D'Angelo, 29' Batignani, 92' Jallow)
FIORENTINA (4-2-3-1): Fei; Evangelista (58' Trapani), Sadotti, Batignani (58' Turnone), Balbo; Deli, Montenegro; Mazzeo (70' Puzzoli), Atzeni (84' Conti), Bertolini (84' Jallow); Braschi.
A disp.: Dolfi, Sturli, Bonanno, Kone, Angiolini, Diallo.
All: Daniele Galloppa
Oggi alle ore 11.30 andrà in scena il primo impegno di Primavera Cup per la Fiorentina, in una gara secca che, in caso di pareggio al termine dei 90 minuti, vedrà l’accesso diretto ai calci di rigore. Negli ottavi di finale, al Viola Park arriverà il Napoli, squadra promossa quest’anno in Primavera 1 e attualmente al 14° posto in campionato.
Viola protagonista nella competizione
La squadra di Galloppa occupa al momento la seconda posizione con 31 punti, alle spalle del Cesena, avanti di una sola lunghezza. La Fiorentina Primavera è la squadra più titolata della Coppa Italia, a quota 8 titoli e a pari merito con il Torino, con ben 5 vittorie negli ultimi 7 anni. Lo scorso anno la Fiorentina è stata eliminata ai rigori dal Cagliari, proprio al Viola Park.
Fiorentinanews vi offrirà la consueta diretta testuale dell'incontro, con spazio alle parole dei protagonisti nel dopo gara. L'arbitro della sfida sarà Mario Picardi, della sezione di Viareggio.
94'
Viola avanti
Finisce qui! La Fiorentina vince 3-1 al Viola Park col Napoli e avanza ai quarti di finale: ora se la vedrà col Sassuolo dell'ex calciatore gigliato ed ex allenatore della Primavera viola Emiliano Bigica
93'
Ancora un'occasione viola, Deli serve Jallow che va vicinissimo al quarto gol, palla fuori di poco
92'
La Fiorentina chiude la gara!
GOOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAA! Jallow calcia malissimo sull'assist di Puzzoli ma la sfera, tocca anche da Ferrante, prende una traiettoria stranissima e Gambardella non riesce a salvare: 3-1!
90'
L'arbitro Picardi assegna 4 minuti di recupero
86'
Ammonito Deli, con l'arbitro che però gestisce malissimo la situazione dando prima vantaggio al Napoli e poi tornando indietro e concedendo la punizione al Napoli
85'
Piazzato per la Fiorentina, Deli calcia malissimo e la difesa del Napoli allontana la minaccia, poi Montenegro commette fallo e gli ospiti possono ripartire
84'
Fuori Bertolini e Atzeni, dentro Jallow e Conti. Fiorentina che termina i cambi
82'
Nel frattempo il Sassuolo ha battuto il Lecce nettamente per 3-0 e attende la vincente di Fiorentina-Napoli
78'
Ammonito Atzeni, che entra in ritardo su Genovese. Galloppa protesta per la decisione arbitrale e viene ammonito anche lui
-
76'
Esce proprio D'Angelo, al suo posto Gorica. Napoli che termina i cambi
-
76'
Problemi fisici per D'Angelo, gioco momentaneamente fermo
-
73'
Puzzoli fallisce un'ottima chance
Ancora una ripartenza viola, Montenegro manda in profondità Braschi che serve alla grande Puzzoli, dribbling e tiro col destro del 10 che viene murato da Ferrante. La Fiorentina fallisce ancora un'opportunità per il 3-1, gara ancora apertissima
71'
Puzzoli calcia morbido col sinistro mettendo alto davvero di poco. Subito pericoloso il 10 viola, che sfiora il 3-1
-
70'
Napoli ad un soffio dal pari
Occasionissima per il Napoli: cross dalla sinistra di Genovese col destro a rientrare, Gambardella tutto solo sul secondo palo si divora il 2-2 mettendo fuori
70'
Cambio viola
Esce Mazzeo, entra Puzzoli. Terzo cambio per la Fiorentina
67'
Turnone chiude bene e guida la ripartenza, Bertolini controlla e serve lo stesso difensore viola che crossa basso per Braschi, finta pregevole e tiro del 9 gigliato, sfera deviata in corner
64'
Braschi si divora un gol
La Fiorentina riparte veloce con Bertolini e Atzeni, che imbuca per Braschi, a tu per tu con Ferrante però il bomber viola non è cinico e calcia addosso al portiere ospite in uscita
60'
Dentro Nardozi e Olivieri per il Napoli fuori Smeraldi e Raggioli. Ora resta un cambio alla squadra di Rocco
-
Due cambi per Galloppa
Entrano Turnone e Trapani per la Fiorentina, fuori Batignani ed Evangelista
54'
Fallo di mano di Batignani, ammonito il difensore
52'
Iniziativa personale di Evangelista a cui viene concesso spazio dal Napoli, si accentra sul mancino l'esterno viola e calcia a giro, tiro deviato in corner, palla che esce di poco
51'
Si apre un varco favorevole per il Napoli con tanto spazio per Cimarruta dal limite, il mancino del neo entrato è però un passaggio a Fei
48'
Napoli vicino al pareggio
Napoli che si fa vivo: conclusione di Raggioli sull'assist di Lo Scalzo, la punta napoletana vince il duello con Batignani ma calcia addosso a Fei da posizione assai favorevole
47'
Rinizia da dove aveva lasciato Mazzeo, che servito da Deli va al tiro col sinistro: palla fuori di poco sul primo palo
46'
Via al secondo tempo
Inizia la ripresa, FORZA VIOLA!
46'
Cambi Napoli: fuori Baridò, dentro Borriello, dentro Cimmaruta, fuori Anic
45'
Fine primo tempo, viola avanti 2-1 grazie alle reti di Bertolini e Batignani, in mezzo il momentaneo pari ospite con D'Angelo
45'
1 minuto di recupero assegnato dall'arbitro Picardi
45'
Rapido contropiede viola orchestrato da Atzeni e Mazzeo, pallone a Braschi che si beve con una giocata favolosa Smeraldi e poi mette forte al centro col sinistro, Evangelista però non riesce ad arrivare sull'assist del centravanti gigliato
44'
Conclusione pericolosa di Smeraldi, deviazione della difesa viola e ancora corner per il Napoli
42'
Uscita molto allegra di Fei su un tiro dalla bandierina del Napoli, colpisce di testa D'Angelo che per fortuna non riesce a dare forza, deviazione ed è ancora corner ospite
41'
Mazzeo incontenibile a sinistra, l'ex Sestese entra in area napoletana e mette in mezzo, Braschi viene anticipato e poi perde il rimpallo: rimessa dal fondo
39'
Bertolini si divora il 3-1
Che assist di Braschi per il taglio perfetto di Bertolini, sgasa l'ala viola e può concludere sull'uscita di Ferrante ma spedisce fuori col sinistro, fallendo una ghiottissima opportunità per allungare le distanze dal Napoli
37'
La Fiorentina ora è padrona del campo: ci prova ancora Braschi dopo l'iniziativa di Evangelista, ma non trova lo specchio. Il bomber viola cerca quello che sarebbe il 12esimo gol stagionale
34'
Bella giocata di Braschi che si libera dei marcatori e poi tenta un sinistro a giro da fuori, pallone che esce di poco
33'
Bertolini va dalla bandierina ma la sfera viene portata fuori dal forte vento che imperversa al Viola Park
32'
Prateria in contropiede per Mazzeo che si accentra e calcia da posizione un po' defilata, Ferrante respinge sul primo palo
29'
Fiorentina di nuovo avanti!
GOOOOOOOOOLLLL DELLA FIORENTINAA! Prima rete in Primavera per Batignani! Punizione di Sadotti, velo di Braschi, non respinge bene Ferrante e Batignani calcia in rete col sinistro! 2-1
28'
Prima ammonizione della gara: è per Gambardella che trattiene nettamente Braschi, che si era liberato alla grande
27'
Azione tambureggiante della Fiorentina, ancora sulla corsia mancina di Balbo, pallone scodellato a rimorchio e Deli viene chiuso in maniera provvidenziale
24'
Tiro largo di Atzeni sullo sviluppo dell'azione dopo il corner battuto corto dalla Fiorentina: il centrocampista viola conclude secco ma non trova la porta
23'
Bell'apertura di Batignani per Mazzeo che può accelerare ed entrare in area di rigore ospite, pallone basso messo in calcio d'angolo dalla difesa napoletana
22'
Corner di Bertolini, stacca molto bene di testa Batignani ma colpisce debolmente: tutto facile per Ferrante
22'
Pericolosa la Fiorentina, ancora con Balbo: cross del venezuelano con Braschi che viene anticipato in corner da un difensore ospite
19'
Grossa occasione per il Napoli
Attacca il Napoli e sul tiro respinto da parte di Genovese può andare alla conclusione Lo Scalzo da pochi passi: impatta malissimo il giocatore ospite che spara altissimo graziando la Fiorentina
18'
Fallo piuttosto ingenuo di Montenegro su Lo Scalzo, punizione
15'
Sugli sviluppi del calcio d'angolo Atzeni ha la possibilità di andare al tiro col sinistro ma impatta male e strozza il pallone, difesa ospite che riesce a sbrogliare la matassa e allontanare
14'
Gran parata di Ferrante
Siluro di Balbo in diagonale dopo una corta respinta difensiva, tiro insidiosissimo del venezuelano ma gran parata del portiere ospite che si salva in corner
13'
Ottima manovra viola, Deli con qualità smarca Braschi che conclude in porta: Ferrante respinge il tiro del centravanti della Fiorentina
11'
Pari ospite
GOL DEL NAPOLI. Bell'azione ospite con D'Angelo che va al tiro col sinistro, deviazione di Sadotti che spiazza Fei imparabilmente. 1-1
9'
Spinge la Fiorentina, Mazzeo sulla sinistra entra in area e poi scarica all'indietro, Deli calcia di prima col sinistro, conclusione deviata, palla che si impenna e il portiere del Napoli Ferrante può abbrancare in presa la sfera
7'
Dopo un cross pericolosissimo che aveva attraversato tutta l'area di rigore partenopea, l'azione è proseguita col bellissimo cross di Balbo che ha trovato alla perfezione Bertolini per il vantaggio gigliato. La sblocca subito la Fiorentina
6'
Bertolini la sblocca!
GOOOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAAA! Segna Bertolini con un gran bel colpo di testa sul cross di Balbo. Solissimo schiaccia di testa in rete l'ala viola, 1-0!
4'
La Fiorentina ottiene un corner, del quale si incaricherà Bertolini
2'
La prima sortita offensiva è del Napoli, Caucci crossa al centro dalla destra ma il portiere viola Fei esce bene e blocca in presa alta
1'
Si parte!
Inizia la sfida al Viola Park, FORZA VIOLA!