Gonzalez da horror, Vlahovic assist-man... per l'Atalanta: goleada clamorosa di Gasperini a casa della Juve. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Serata pazzesca, una delle tante di questi anni, per l'Atalanta di Gasperini che ha travolto la Juventus a domicilio dilagando addirittura per 4-0, in uno Stadium semideserto da metà secondo tempo. Nottata aperta dal rigore di Retegui intorno alla mezz'ora, poi raddoppio sfiorato con un clamoroso palo interno (su tiro deviato) di Lookman. A inizio ripresa invece, avvio shock bergamasco e raddoppio dopo pochi secondi con il tap-in di De Roon.

Nella Juve nn funziona nulla, il fantasma Gonzalez viene sostituito tra i fischi ma la zattera di Thiago Motta continua a imbarcare acqua. Zappacosta fa 3-0 con un tiro ravvicinato al 66'. Una decina di minuti più tardi arriva addirittura il poker, con Vlahovic che scivola e serve Lookman, spietato nel volare verso Di Gregorio e firmare lo 0-4 finale. Atalanta che così ricuce a -3 dalla vetta e a dieci gare dalla fine è in piena corsa Scudetto.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 61, Napoli 60, Atalanta 58, Juventus 52, Lazio 50, Bologna 50, Roma 46, Fiorentina 45, Milan 44, Udinese 39, Torino 35, Genoa 32, Como 29, Verona 26, Cagliari 26, Lecce 25, Parma 24, Empoli 22, Venezia 19, Monza 14.