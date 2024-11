Danilo Cataldi, centrocampista della Fiorentina, è stato intervistato da Radio Bruno Toscana per parlare della sua prima stagione a Firenze, citando le vittorie contro Lazio e Lecce:

“La vittoria contro la Lazio ci ha cambiati”

“Con tutto il mondo Fiorentina ho avuto un grande impatto. In campo sono entrato subito bene e spero che i meccanismi possano migliorare sempre di più. All'intervallo contro la Lazio non è successo niente di straordinario: era un momento di difficoltà, non avevamo giocato un grande primo tempo, però sono quei momenti che ti cambiamo. Quella vittoria non è arrivata pulita, più di rabbia”.

Poi sulla vittoria a Lecce

“Non avevo mai segnato una doppietta, ma non mi interessa il lato individuale, per me è solo un plus fare gol. Non leggo e ascolto niente, sono cresciuto in una piazza piena di radio. Non lo so se mi sono mai sentito sottovalutato, mi interessa solo che il gruppo giochi bene e vinca”.

Kean?

“Quando ci giocavo contro, dicevo sempre che era una bestia. Ha esordito molto giovane alla Juventus, in una piazza molto esigente, ma ho sempre visto in lui un grande giocatore. Questa piazza è la città perfetta per lui”.