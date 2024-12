Una soporifera Fiorentina Primavera non riesce a sfondare un'abbordabile Atalanta. Ma Vannucchi ha dovuto compiere qualche paratona

Fiorentina-Atalanta 0-0

FIORENTINA (4-2-3-1): Vannucchi; Trapani, Baroncelli, Romani, Scuderi (Balbo 61'); Ievoli, Deli (Gudelevicius 61'); Braschi (Puzzoli 85'), Rubino, Bertolini (Kouadio 69'); Tarantino.

A disp.: Fei, Magalotti, Sadotti, Elia, Lamouliatte, Angiolini.

La Primavera della Fiorentina torna a giocare in campionato dopo la sconfitta subita nel big match contro il Sassuolo. Avversario odierno dei viola è l'Atalanta. In caso di successo i gigliati si ritroverebbero al primo posto in classifica appaiati alla Roma.

Fischio di inizio al Viola Park previsto per le ore 13. Fiorentinanews.com seguirà la partita con la propria diretta testuale rinnovata e con la possibilità di lasciare i vostri commenti.