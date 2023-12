Di Gennaro: "Se la Fiorentina rinuncia a qualcosa può puntare alla Champions. Ma serve un gran mercato di gennaio"

In vista della sfida tra le squadre della sua carriera, Antonio Di Gennaro al Brivido Sportivo ha parlato delle prospettive della Fiorentina:

"Non pensavo che gli attaccanti avrebbero incontrato tutte queste difficoltà, onestamente. Beltran ci sta, è giovane e viene da un altro calcio; Nzola invece ha deluso maggiormente: da lui mi aspettavo molto di più in virtù della conoscenza del gioco di Italiano. E' ed è stato un ambientamento molto complicato ma ho l'impressione che ci siano dei miglioramenti, aspettiamo con un pizzico di ottimismo.

Cosa può inseguire la Fiorentina? Il cammino in Conference è stancante per cui credo che possa starci una scelta a un certo punto. Puntiamo ad alzare un trofeo dopo che l'anno scorso società e tifosi sono rimasti con l'amaro in bocca. Tralasciando qualcosa credo ci sia la possibilità di puntare all'Europa che conta… a patto chiaramente che venga fatto un bel mercato a gennaio, con 2-3 pedine di livello".