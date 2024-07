Hull City-Fiorentina, segui la DIRETTA testuale su Fiorentinanews.com

Questa sera la Fiorentina concluderà la sua tournée in Inghilterra sfidando in amichevole l'Hull City. Dopo il pareggio contro il Bolton e la sconfitta per mano del Preston, la squadra di Palladino proverà a ottenere una vittoria prima del ritorno a Firenze.

La nostra DIRETTA testuale

Fiorentinanews.com seguirà l'incontro con la sua diretta testuale, aggiornandovi minuto per minuto su quello che succede in campo. Refreshate continuamente la pagina per non perdervi neanche un'emozione di Hull City-Fiorentina!