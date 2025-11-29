L'ex calciatore della Lazio Massimo Piscedda ha parlato a TMW Radio, intervenendo anche sulle parole di Edin Dzeko al termine di Fiorentina-AEK Atene. Duro il suo commento sullo sfogo dell'attaccante bosniaco.

Le parole di Piscedda

“Non fare neanche una vittoria e avere solo 6 punti in classifica fa riflettere. Le responsabilità sono di tutti all'interno della Fiorentina e da questa situazione se ne devono tirar fuori tutti, a partire dai giocatori”.

“Dovrebbero fischiare di più”

"Invece di dire non fischiate, i giocatori dovrebbero dire: 'Fischiate ancora di più, così noi ci svegliamo'. Il giocatore moderno lo considero come uno che scende dalla Luna, si esibisce, prende tantissimi soldi e poi torna sulla Luna. Non si può pretendere che il tuo pubblico dopo questo inizio di stagione non ti fischi. Dovrebbero fischiare di più. Hanno delle pretese per quello che guadagnano, fanno una vita agiata, sono coccolati… Beh se li devono prendere i fischi e basta, e reagire in campo".