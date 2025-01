DIRETTA VIDEO - Il Salotto del Calcio in onda: il pareggio con il Torino e la crisi nera della Fiorentina di Palladino

Questa sera alle ore 21:00 torna su TVL Toscana, Canale 14, Il Salotto del Calcio, trasmissione sportiva condotta dal giornalista Marco Mordini, tifoso viola e da sempre al seguito delle squadre giovanili della Fiorentina. Nella puntata di stasera si parlerà della partita contro il Torino pareggiata dai Viola di Palladino, caduti in un vortice in cui non riescono più a vincere.

Gli ospiti

Presentano Marco Mordini e Alessia Lotti. Tra gli ospiti saranno presenti l'allenatore degli Juniores della Lampo Meridien Daniele Innocenti, l'ex giocatore gigliato Celeste Pin, il DS Fabio Ciatti e due ospiti speciali: il Presidente del Pistoia Basket e Antonio Dell'Oglio, ex Viola. A leggere i messaggi del telespettatori ci sarà Laura Puggelli.

La DIRETTA VIDEO

https://tvl.it/it/diretta-tvl