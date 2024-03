Minuto di raccoglimento per ricordare Joe: a Pescara la Lega Pro si ferma per l'ex dg viola

Match di Serie C, anzi Lega Pro, tra Pescara e Pontedera. Prima del calcio d'inizio, impossibile non fermarsi un attimo per ricordare Joe Barone, compianto ex dg viola, scomparso prematuramente qualche giorno fa.

Il minuto di silenzio per Joe Barone in occasione del match di Serie C fra Pescara e Pontedera

Come è possibile vedere dall'immagine sopra riportata, i giocatori delle due squadre si sono abbracciati in mezzo al campo, rispettando sessanta secondi di silenzio per Barone, la cui immagine è stata proiettata sul maxischermo dell'impianto abruzzese. La memoria di Joe verrà riproposta anche domani, al Viola Park, in occasione del match tra Fiorentina e Inter, gara di Serie A Femminile.