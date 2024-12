La Fiorentina e il tentativo estivo per un talento danese in attacco: lo Sporting però ha fatto la voce grossa

La Fiorentina nel mercato di gennaio andrà alla ricerca di profili nuovi da inserire nel roster di trequartisti e attaccanti a disposizione di Palladino, come riporta Tuttomercatoweb.com, che poi rivela anche un retroscena molto interessante di mercato, relativo all'ultima estate. La società viola aveva dato l'assalto a un giovane profilo dell'attacco molto apprezzato nel panorama dei talenti internazionali di prospettiva, poi però trasferitosi altrove: si tratta di Conrad Harder, classe 2005.

Chi è il talento scandinavo

Attaccante danese nel giro delle nazionali Under del suo paese, si è messo in mostra in patria con il Nordsjaelland, in cui ha fatto la trafila giovanile fino al debutto in prima squadra nella stagione 2023/24. Messo nel mirino dei viola quando era già stato preso Kean dalla Juventus, nelle idee della Fiorentina un investimento su Harder sarebbe stato rivolto al futuro, giocando d'anticipo per assicurarsi uno dei giovani talenti meglio recensiti che ci sono in giro.

L'offerta pesante dello Sporting

Alla fine però è arrivato lo Sporting Clube de Portugal, che ha deciso di puntarci forte e di mettere sul piatto una cifra irraggiungibile per i piani della Fiorentina: 21 milioni di euro tra parte fissa e bonus i soldi spesi dai Leoes del Portogallo per assicurarsi Harder. Che in questa stagione ha già segnato 8 gol in 1128 minuti tra le varie competizioni, di media una rete ogni 141 minuti.