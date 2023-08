Primavera, Roma-Fiorentina: Segui la DIRETTA testuale su Fiorentinanews.com

Alle 16.30 la Fiorentina scenderà in campo contro la Roma, nella prima giornata del campionato Primavera 1. Esordio sulla panchina viola per Daniele Galloppa, che raccoglie la pesante eredità di Alberto Aquilani. Come di consueto Fiorentinanews.com seguirà l'incontro con la sua diretta testuale: per non perdervi neanche un'emozione del match vi basterà aggiornare questa pagina, cliccando sull'apposita icona dello smartphone o premendo il tasto F5 se state utilizzando un computer.