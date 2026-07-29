Salutato Martinelli la Sampdoria ha bisogno di un portiere... e mette nel mirino un esperto ex Fiorentina
Il destino della porta della Sampdoria potrebbe curiosamente incrociarsi con il passato e, forse, il futuro della porta della Fiorentina. Dopo aver salutato Tommaso Martinelli, che giocherà in prestito all'Avellino, i blucerchiati sono infatti in cerca di un nuovo portiere titolare.
Un ex Fiorentina potrebbe tornare in Italia
Secondo quanto riporta La Repubblica, uno dei nomi in lista sarebbe quello di Norberto Murara Neto, classe '89 attualmente svincolato dopo la fine del contratto con il Botafogo. Neto ha vestito la maglia della Fiorentina dal 2011 al 2015, prima di passare alla Juventus per fare la riserva di Buffon.
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